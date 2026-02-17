Iran, le gigantesche esercitazioni militari durante i colloqui con gli Usa

L’Iran ha organizzato un’imponente esercitazione militare marittima nel Golfo Persico, attraverso il quale passa il 20% del petrolio mondiale. La televisione di Stato ha mostrato le immagini delle esercitazioni e ha anche annunciato che Teheran chiuderà lo Stretto di Hormuz per diverse ore per “motivi di sicurezza”.

È la prima volta che l’Iran chiude parti dello Stretto da quando gli Stati Uniti hanno iniziato a minacciare la Repubblica islamica di un possibile intervento militare. L’annuncio arriva mentre Teheran e Washington sono impegnati nei colloqui sul programma nucleare iraniano a Ginevra.