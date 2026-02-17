Iran, Khamenei: "Una nave da guerra è pericolosa, ma non quanto un'arma in grado di affondarla"

Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato di affondare le navi da guerra statunitensi. Le sue dichiarazioni sono state rese durante un discorso trasmesso dai media statali iraniani, mentre proseguono i negoziati sul nucleare. “Il presidente degli Stati Uniti continua a dire che ‘il nostro esercito è il più forte al mondo’, ma anche l’esercito più potente al mondo a volte può ricevere uno schiaffo tale da non riuscire più a rimanere in piedi“, ha avvertito Khamenei. “Continuano a dire che hanno inviato navi da guerra verso l’Iran – ha proseguito – Ok, certo, una nave da guerra è un dispositivo pericoloso, ma è ancora più pericolosa un’arma in grado di mandare quella nave da guerra in fondo al mare“.

Nel frattempo, a Ginevra, Washington e Teheran stanno tenendo il secondo round di colloqui sul programma nucleare iraniano, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza militare in Medio Oriente. La TV di Stato iraniana ha riferito che i negoziati non si concentreranno sulle politiche interne, compresa la sanguinosa repressione dei manifestanti del mese scorso.