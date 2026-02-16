Dana Eden, trovata morta la produttrice israeliana della serie “Tehran” su un’agente del Mossad

Dana Eden, la 52enne produttrice israeliana della serie Tv ‘Tehran’ è stata trovata morta ad Atene in una stanza di albergo. La donna si trovava nella capitale greca per girare la quarta stagione della serie. Lo riferiscono i quotidiani locali spiegando che a trovare il corpo è stato il fratello dopo che aveva tentato più volte di contattarla telefonicamente senza esito. La polizia locale – si legge – ha ordinato un’autopsia per stabilire la causa della morte e ha iniziato a raccogliere filmati dalle telecamere di sicurezza e dichiarazioni del personale dell’hotel. Secondo alcune indiscrezioni dei giornali ellenici le prime valutazioni parlando di suicidio e nella stanza sarebbero state trovate alcune pillole. La serie ‘Tehran’, ambientata nella capitale iraniana, racconta la storia di un’agente del Mossad, esperta hacker, di origine iraniana ma cresciuta in Israele che viene incarica di infiltrarsi nel Paese.