Ucraina, Hillary Clinton: "La posizione di Trump sul conflitto è vergognosa"

L’ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha definito “vergognosa” la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dell’Ucraina. “Penso che il tentativo di costringere l’Ucraina a un accordo di resa con Putin sia vergognoso”, ha dichiarato Clinton durante il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, durante un panel intitolato “La divisione Occidente-Occidente: ciò che resta dei valori comuni”. “Credo che l’Ucraina stia combattendo in prima linea per la nostra democrazia e i nostri valori di libertà e civiltà, perdendo migliaia di persone e vedendo il proprio Paese distrutto dalla mania di un solo uomo di controllarle, e credo che Trump non capisca o non gliene importi nulla di questa sofferenza”, ha aggiunto. I suoi commenti sono arrivati ​​mentre un altro round di colloqui, mediato dagli Stati Uniti, tra gli inviati di Russia e Ucraina era previsto per martedì e mercoledì a Ginevra.