domenica 15 febbraio 2026

Ultima ora

Ucraina, Hillary Clinton: "La posizione di Trump sul conflitto è vergognosa"

LaPresse
LaPresse

L’ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha definito “vergognosa” la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dell’Ucraina. “Penso che il tentativo di costringere l’Ucraina a un accordo di resa con Putin sia vergognoso”, ha dichiarato Clinton durante il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, durante un panel intitolato “La divisione Occidente-Occidente: ciò che resta dei valori comuni”. “Credo che l’Ucraina stia combattendo in prima linea per la nostra democrazia e i nostri valori di libertà e civiltà, perdendo migliaia di persone e vedendo il proprio Paese distrutto dalla mania di un solo uomo di controllarle, e credo che Trump non capisca o non gliene importi nulla di questa sofferenza”, ha aggiunto. I suoi commenti sono arrivati ​​mentre un altro round di colloqui, mediato dagli Stati Uniti, tra gli inviati di Russia e Ucraina era previsto per martedì e mercoledì a Ginevra.