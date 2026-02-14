Ucraina, Zelensky: "Garanzie sicurezza prioritarie, spero Trump ci ascolti"

“Devono esserci reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per l’Europa, solide garanzie di sicurezza, e sappiamo chiaramente cosa devono includere queste garanzie, e abbiamo accordi solidi da firmare con gli Stati Uniti e con l’Europa, e pensiamo che l’accordo sulle garanzie di sicurezza debba precedere qualsiasi accordo per porre fine alla guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Queste garanzie rispondono alla domanda principale: per quanto tempo non ci sarà più una guerra? E speriamo che il Presidente Trump ci ascolti. Speriamo che il Congresso ci ascolti. Speriamo che il popolo americano ci ascolti”, ha detto ancora Zelensky.