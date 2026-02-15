Papa: "Vicino alle popolazioni del Madagascar colpite dal ciclone Gezani"

Papa Leone XIV ha espresso domenica la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal ciclone Gezani in Madagascar, che ha ucciso almeno 36 persone e ne ha ferite più di 370. Parlando dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico con vista su Piazza San Pietro, dove si erano radunate migliaia di persone, ha pregato “per le vittime e le loro famiglie e per tutti coloro che hanno subito gravi danni”. Il ciclone Gezani ha distrutto quasi 18.000 case in tutto il Madagascar, hanno dichiarato le autorità. Il presidente del Madagascar ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e ha lanciato un appello ai leader internazionali affinché aiutino l’isola, in gran parte povera, dell’Oceano Indiano