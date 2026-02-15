Londra, auguri a ‘Larry il gatto’: da 15 anni a Downing Street

In tempi politici turbolenti, la stabilità arriva con quattro zampe, baffi e una predilezione per i pisolini. Il gatto Larry festeggia oggi i suoi 15 anni come ‘Chief Mouser to the Cabinet Office’ del Regno Unito, cioè ‘capo cacciatore di topi all’ufficio di Gabinetto’ al numero 10 di Downing Street, una presenza rassicurante che ha servito sotto 6 primi ministri. ‘Larry the Cat’ è un ex randagio. È stato adottato nel 2011 dall’allora primo ministro David Cameron dal Battersea Dogs and Cats Home e nel corso degli anni ha trasformato l’accoglienza degli ospiti e i pisolini nel suo brand pubblico. I fotografi dicono che ama rubare la scena durante le visite dei leader stranieri. Le notizie sulle sue abilità di cacciatore di topi sono contrastanti, ma è diventato una figura molto amata che nessun leader osa allontanare. Il ‘first feline’ è entrato per la prima volta al numero 10 di Downing Street il 5 febbraio 2011 e, secondo un profilo pubblicato sul sito web del governo britannico, i suoi compiti includono “accogliere gli ospiti della casa, ispezionare le difese di sicurezza e testare la qualità dei mobili antichi per i pisolini”. Larry vagabonda liberamente e ha un talento particolare per rubare la scena ai leader mondiali che arrivano alla famosa porta nera di Downing Street 10, per la gioia dei fotografi. “È bravissimo a rovinare le foto”, ha detto Justin Ng, un fotografo freelance che ha conosciuto bene Larry nel corso degli anni. “Se c’è un leader straniero in visita, sappiamo che lui uscirà proprio nel momento in cui sta per avvenire l’incontro”.

Tanti i capi di Stato che lo hanno coccolato

Larry ha incontrato molti leader mondiali, che a volte devono scavalcarlo o aggirarlo. È stato osservato che è in gran parte ostile agli uomini, anche se ha preso in simpatia l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e ha strappato un sorriso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una delle visite del leader ucraino a Londra. Quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato Londra nel 2019, Larry ha rovinato la foto ufficiale sulla soglia di casa e poi ha fatto un pisolino sotto la Beast, l’auto blindata del presidente. Larry ha convissuto, a volte con qualche difficoltà, con gli animali domestici dei primi ministri, tra cui Dilyn, il Jack Russell di Boris Johnson, e Nova, il Labrador retriever di Rishi Sunak. È tenuto ben lontano dai gatti della famiglia dell’attuale primo ministro Keir Starmer, JoJo e Prince, che vivono negli alloggi privati della famiglia, mentre Larry governa le aree di lavoro di Downing Street. Ha avuto un rapporto instabile con Palmerston, il gatto diplomatico del Ministero degli Esteri dall’altra parte della strada rispetto al numero 10. I due sono stati sorpresi a litigare diverse volte prima che Palmerston andasse in pensione nel 2020. Palmerston è morto questo mese alle Bermuda, dove prestava servizio come “consulente per le relazioni feline” del governatore. Nel frattempo, Larry rimane. Ha 18 o 19 anni ed è un po’ rallentato, ma continua a pattugliare il suo territorio e a dormire sul davanzale di una finestra sopra un termosifone appena dentro la porta del numero 10.

“Larry rappresenta la stabilità”

“Il grado di approvazione del gatto Larry sarà molto alto”, ha detto Philip Howell, professore dell’Università di Cambridge che ha studiato la storia delle relazioni tra uomo e animale, “e i primi ministri tendono a non raggiungere quei numeri”. “Lui rappresenta la stabilità, e questo è un bene prezioso”, ha aggiunto. Secondo Howell, lo status di Larry come “animale domestico ufficiale” apartitico lo distingue dagli animali domestici dei presidenti americani, molto spesso cani, che i leader statunitensi hanno talvolta utilizzato per ammorbidire la loro immagine.