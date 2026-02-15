Home > Esteri > Kallas: “La Russia non è superpotenza, economia distrutta e 1,2 milioni di vittime”

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, l’Alta rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha delineato un quadro critico della situazione russa: “La Russia non è una superpotenza. Dopo oltre un decennio di conflitti, inclusi quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, ha appena superato le linee del 2014, con un costo di 1,2 milioni di vittime. Oggi la Russia è distrutta, la sua economia è a pezzi, è scollegata dai mercati energetici europei e i suoi cittadini stanno fuggendo”.

La vera minaccia di Mosca e le condizioni per i negoziati

Kallas ha sottolineato che la minaccia più grande della Russia non è militare, ma diplomatica: “Rappresenta un rischio se ottiene più al tavolo dei negoziati di quanto abbia ottenuto sul campo di battaglia”. L’Alta rappresentante Ue ha aggiunto che le richieste massimaliste della Russia non possono essere soddisfatte con risposte minimaliste: “Se l’esercito ucraino deve essere limitato nelle dimensioni, anche la Russia dovrebbe esserlo. Dove la Russia ha causato danni in Ucraina, la Russia dovrebbe pagare”.

Europa pronta a difendere la sovranità ucraina

Le dichiarazioni di Kallas evidenziano la posizione dell’Unione Europea nel sostenere l’Ucraina e nel garantire che eventuali negoziati rispettino i principi di giustizia e responsabilità. L’Europa ribadisce così la necessità di un equilibrio tra pressione diplomatica e sostegno militare per evitare concessioni unilaterali alla Russia.

