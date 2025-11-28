Accesso Archivi

Ucraina, Kallas: "Se Putin non viene fermato, non si fermerà"

LaPresse

Venerdì 28 novembre, l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato pressioni internazionali sulla Russia affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. Intervenendo al 10° Forum Regionale dei Ministri degli Esteri dell’Unione per il Mediterraneo (UFM), ospitato dalla Spagna a Barcellona, ​​Kallas ha affermato: “Abbiamo bisogno della più ampia coalizione internazionale per contrastare l’aggressore russo, e invito i membri dell’UFM a sostenerlo. Raramente si verificano guerre in cui la situazione è così netta. Qui abbiamo un aggressore e una vittima”.