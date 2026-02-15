Gaza, attacco dell’Idf a Khan Younis: almeno 10 i palestinesi uccisi

Sono almeno 10 i palestinesi uccisi oggi dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza, di cui 5 a Khan Younis e 5 nel nord della Striscia. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Cinque uomini, tutti 20enni, sono stati uccisi in un attacco israeliano nella parte orientale della città di Khan Younis, secondo quanto riferito dall’ospedale Nasser che ha ricevuto i corpi, che ha spiegato che l’attacco ha colpito un gruppo di persone in una zona vicina alla Linea Gialla che separa le aree controllate da Israele dal resto di Gaza. Un testimone, Rami Shaqra, ha raccontato che suo figlio, al-Baraa, era tra i militanti che stavano proteggendo la zona da potenziali attacchi delle forze israeliane o di gruppi armati sostenuti da Israele quando sono stati colpiti dall’esercito israeliano. Ha riferito che il gruppo è stato ucciso da un attacco aereo. Le immagini di Associated Press dall’obitorio mostrano che almeno 2 degli uomini indossavano fasce che indicavano l’appartenenza alle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas. Nel nord di Gaza inoltre, secondo quanto riferito dall’ospedale Shifa, un attacco con droni ha colpito un gruppo di persone nella zona di Falluja del campo profughi di Jabaliya, uccidendo 5 persone.

L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di aver colpito il nord di Gaza in risposta a diverse violazioni del cessate il fuoco vicino alla Linea Gialla, tra cui militanti che tentavano di nascondersi tra le macerie e altri che tentavano di attraversare la linea mentre erano armati. L’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, entrato in vigore il 10 ottobre, ha cercato di porre fine alla guerra a Gaza che era iniziata dopo l’attacco in Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023. Sebbene i combattimenti più intensi si siano placati, durante il cessate il fuoco continuano a esserci quotidianamente attacchi di Israele. Le forze israeliane hanno effettuato ripetuti attacchi aerei e sparano frequentemente sui palestinesi vicino alle zone controllate dai militari, con un bilancio che secondo le autorità sanitarie di Gaza è di 601 palestinesi uccisi dall’inizio del cessate il fuoco. Il ministero della Sanità di Gaza, che fa parte del governo guidato da Hamas, mantiene registri dettagliati delle vittime che sono considerati generalmente affidabili dalle agenzie delle Nazioni Unite e dagli esperti indipendenti. Non fornisce una ripartizione fra civili e militanti. I militanti hanno compiuto attacchi armati contro le truppe e Israele sostiene che i suoi attacchi siano una risposta a queste e altre violazioni; secondo l’Idf, sono 4 i soldati israeliani uccisi dall’inizio del cessate il fuoco.

Ospedale Nasser condanna le parole di Msf

L’ospedale Nasser di Khan Younis a Gaza, uno degli ultimi funzionanti nella Striscia, ha condannato la decisione di Medici senza frontiere (Msf) di sospendere tutte le sue operazioni non cruciali nell’ospedale a causa delle preoccupazioni relative alla presenza di uomini armati. Ieri Msf aveva affermato che violazioni della sicurezza, arresti e intimidazioni mettono a serio rischio il personale e i pazienti e aveva aggiunto che, da quando a ottobre è scattato il cessate il fuoco mediato dagli Usa, c’è stato un aumento di pazienti e personale che hanno visto uomini armati in alcune parti del complesso. L’ospedale Nasser ha respinto le accuse precisando che l’aumento degli uomini armati è dovuto alla presenza della polizia civile, che è presente all’interno della struttura per proteggere i pazienti e il personale. L’ospedale Nasser respinge queste accuse e afferma che “le accuse di Msf sono di fatto errate, irresponsabili e rappresentano un grave rischio per una struttura medica civile protetta”.

"I team di Msf hanno segnalato una serie di atti inaccettabili, tra cui la presenza di uomini armati, intimidazioni, arresti arbitrari di pazienti e una recente situazione di sospetto movimento di armi", ha affermato Medici senza frontiere sabato, spiegando che la sospensione è avvenuta a gennaio, ma è stata annunciata solo di recente. Il personale dell'ospedale Nasser replica affermando che negli ultimi mesi è stato ripetutamente attaccato da uomini armati e milizie mascherati, motivo per cui la presenza di una forza di polizia civile armata è fondamentale. Hamas rimane la forza dominante nelle aree non controllate da Israele, compresa quella in cui si trova l'ospedale Nasser, tuttavia a seguito della guerra altri gruppi armati sono spuntati come funghi in tutta Gaza, compresi quelli sostenuti dall'esercito israeliano nella parte della Striscia controllata da Israele.