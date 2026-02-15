Gaza sotto attacco: almeno 9 palestinesi uccisi da forze israeliane, tregua violata

Secondo fonti mediche locali, le forze israeliane hanno ucciso almeno nove palestinesi in nuovi raid a Gaza, violando il “cessate il fuoco” mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti ospedaliere che confermano le vittime. Nella città meridionale di Khan Younis, almeno cinque palestinesi sono stati uccisi in attacchi avvenuti oltre la cosiddetta “linea gialla”, dove sono di stanza le truppe israeliane.

Attacchi anche nel nord di Gaza

Gli altri quattro palestinesi sono stati uccisi nella zona di al-Faluja, nel nord di Gaza, quando le forze israeliane hanno colpito una tenda per sfollati, secondo quanto riferito da una fonte dell’ospedale al-Shifa. Al momento non ci sono stati commenti ufficiali da parte del governo israeliano riguardo agli attacchi. L’episodio riaccende le tensioni nella Striscia di Gaza e solleva nuovamente preoccupazioni internazionali sul rispetto della tregua.