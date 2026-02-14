Quattro nuovi astronauti arrivano alla Stazione Spaziale Internazionale

La Stazione Spaziale Internazionale è tornata a pieno regime con l’arrivo di quattro nuovi astronauti. SpaceX ha consegnato gli astronauti statunitensi, francesi e russi al laboratorio orbitante sabato, un giorno dopo il loro lancio. Stanno sostituendo un equipaggio che si era ritirato all’inizio del mese scorso per motivi di salute. Si è trattato della prima evacuazione medica della NASA in 65 anni di voli spaziali con equipaggio umano. Il laboratorio orbitante è ora nuovamente abitato da sette astronauti, consentendo così di proseguire con le passeggiate spaziali e di riprendere la ricerca. Si prevede che rimarranno a bordo per otto-nove mesi.