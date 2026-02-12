Canada, identificata l’autrice della sparatoria in una scuola: era 18enne con problemi di salute mentale

La giovane ha ucciso anche la madre e il fratellastro prima di aprire il fuoco nella Tumbler Ridge Secondary School. Si è poi suicidata

La polizia canadese ha identificato la sospetta autrice della sparatoria avvenuta in una scuola della piccola comunità montana di Tumbler Ridgen nel British Columbia, dove sono rimaste uccise sei persone e oltre 25 ferite. Si tratta di una diciottenne che aveva ricevuto precedenti visite di supporto psicologico a casa e che è stata trovata morta dopo l’attacco.

Morti anche la madre e il fratellastro

Il vice capo della Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald, ha riferito che la giovane, Jesse Van Rootselaar aveva avuto precedenti contatti con la polizia per problemi di salute mentale. Ha ucciso sua madre 39enne e il suo fratellastro 11enne nella casa di famiglia prima di attaccare la vicina scuola. I due sono stati trovati senza vita nella loro abitazione dalla polizia.

Le vittime della sparatoria

Questi due omicidi sarebbero avvenuti prima della strage nella scuola, dove sono stati uccisi un insegnante di 39 anni e cinque studenti, di età compresa tra i 12 e i 13 anni. La sospettata si è uccisa sparandosi. Il movente del gesto non è ancora chiaro. Inizialmente la polizia aveva dichiarato che erano state uccise nove persone, ma poi ha chiarito che le vittime erano otto. La discrepanza è dovuta al fatto che una vittima che è stata trasportata in elicottero in un centro medico è stata contata erroneamente tra i deceduti. A scuola, una vittima è stata trovata sulle scale e le altre nella biblioteca. Un video mostra gli studenti che uscivano con le mani alzate mentre i veicoli della polizia circondavano l’edificio e un elicottero sorvolava la zona.

Le armi usate nella sparatoria

La polizia ha recuperato sulla scena della sparatoria un fucile e una pistola modificata. Le sparatorie nelle scuole sono rare in Canada, dove vigono leggi severe sul controllo delle armi. Il governo ha risposto alle precedenti sparatorie di massa con misure di controllo delle armi, tra cui un divieto recentemente esteso a tutte le armi considerate d’assalto. L’attacco è stato il più sanguinoso in Canada dal 2020, quando un uomo armato in Nuova Scozia uccise 13 persone e appiccò incendi che causarono la morte di altre nove persone.