Proseguono le ricerche di Nancy Guthrie: l'FBI bussa porta a porta

Proseguono le ricerche di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma ‘Today’ di Nbc News, Savannah Guthrie, di cui non si hanno più notizie dall’1 febbraio. Si presume che sia stata rapita. Gli agenti dell’FBI stanno bussando porta a porta nel quartiere dell’altra figlia Annie Guthrie, parlando con i residenti o lasciando biglietti se nessuno era in casa. Nel frattempo, l’FBI ha pubblicato delle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza nella casa di Nancy Guthrie, che mostrano “un individuo armato che sembra aver manomesso la telecamera sulla porta d’ingresso la mattina della sua scomparsa”, si legge in un post sull’account X del direttore dell’Fbi Kash Patel.