Usa, Fbi diffonde immagini del sospettato nella scomparsa di Nancy Guthrie

Si presume che l’84enne, madre della conduttrice dell’Nbc News, Savannah Guthrie, sia stata rapita. Non si hanno più sue notizie dall’1 febbraio

L’Fbi ha pubblicato delle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza nella casa di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma ‘Today’ di Nbc News, Savannah Guthrie, di cui non si hanno più notizie dall’1 febbraio. Le immagini mostrano una persona armata che sembra indossare un passamontagna. Le immagini mostrano “un individuo armato che sembra aver manomesso la telecamera sulla porta d’ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa”, si legge in un post sull’account X del direttore dell’Fbi Kash Patel, che ha condiviso le immagini.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Le ricerche in corso da 8 giorni

Patel ha scritto nel post: “Negli ultimi otto giorni, l’Fbi e il dipartimento dello Sceriffo della Contea di Pima hanno lavorato a stretto contatto con i nostri partner del settore privato per continuare a recuperare qualsiasi immagine o filmato dalla casa di Nancy Guthrie che potrebbe essere andato perso, corrotto o inaccessibile a causa di una serie di fattori, tra cui la rimozione dei dispositivi di registrazione. Il video è stato recuperato da dati residui presenti nei sistemi di back-end”. “In collaborazione con i nostri partner, questa mattina le forze dell’ordine hanno scoperto queste nuove immagini, precedentemente inaccessibili, che mostrano un individuo armato che sembra aver manomesso la telecamera di sorveglianza sulla porta d’ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa”, continua il post.

La scomparsa dell’anziana da casa sua

La famiglia di Nancy Guthrie ha denunciato la scomparsa dell’84enne intorno a mezzogiorno del 1° febbraio, dopo che la donna non si era presentata in chiesa. Era stata vista l’ultima volta la sera prima, intorno alle 21.45, dopo avere cenato a casa della figlia Annie Guthrie a Tucson, in Arizona. Tre testate giornalistiche hanno dichiarato di aver ricevuto una richiesta di riscatto che fa riferimento all’anziana donna. I figli della donna hanno lanciato numerosi appelli rivolgendosi ai rapitori.