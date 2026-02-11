La 'Marcia per la pace' dei monaci buddisti arriva a Washington

‘La marcia per la pace‘ dei monaci buddisti si è finalmente conclusa. Dopo oltre 3.700 chilometri percorsi a piedi in 15 settimane e nove Stati attraversati, il gruppo, partito il 26 ottobre dal Texas è arrivato a destinazione. I monaci, accompagnati dal cane di salvataggio Aloka, diventato uno dei simboli del viaggio, hanno affrontato il freddo e la neve che in questo ultimo periodo hanno colpito gli Stati Uniti senza mai arrendersi, per portare il loro messaggio di pace. Un viaggio simbolico, che si è svolto in un contesto di forti tensioni, caratterizzato dalle politiche migratorie di Trump. I monaci hanno tuttavia insistito sul carattere non politico dell’iniziativa, definendola un’offerta spirituale per promuovere la pace in un periodo segnato da divisioni e conflitti. Durante il loro viaggio, migliaia di persone si sono radunate ai bordi delle strade per offrire fiori e incoraggiamento, mentre milioni di utenti hanno seguito la marcia sui social media. L’arrivo dei monaci a Washington è stato accolto da centinaia di persone e da una cerimonia celebrata all’interno della National Cathedral.