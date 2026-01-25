Accesso Archivi

domenica 25 gennaio 2026

Usa, tempesta di neve e ghiaccio: più di 100mila voli cancellati

Un uomo cammina per strada a Manhattan (New York, Usa) mentre per le strade è in corso la tempesta di neve che ha colpito gli Stati Uniti nel weekend del 25 gennaio (foto AP/Heather Khalifa)
LaPresse
LaPresse

Oltre 880mila persone sono rimaste senza elettricità soprattutto nel Sud del Paese

Non si arresta la tempesta invernale che sta colpendo vaste aree degli Usa portando neve, nevischio e pioggia gelata. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha avvertito che il fenomeno atmosferico persisterà fino a lunedì, con temperature gelide e strade pericolose. Da quando la tempesta ha iniziato a colpire il Paese, oltre 880mila persone sono rimaste senza elettricità, soprattutto negli Stati del Tennessee, Texas, Louisiana e Mississippi. Inoltre, più di 10mila voli sono stati cancellati, con ritardi massicci negli aeroporti di Philadelphia, Washington, New York e New Jersey. Secondo i meteorologi, dopo la tempesta le temperature resteranno molto basse, rallentando lo scioglimento di ghiaccio e neve e complicando il ripristino dei servizi.

