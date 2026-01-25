Usa, tempesta di neve e ghiaccio: più di 100mila voli cancellati

Non si arresta la tempesta invernale che sta colpendo vaste aree degli Usa portando neve, nevischio e pioggia gelata. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha avvertito che il fenomeno atmosferico persisterà fino a lunedì, con temperature gelide e strade pericolose. Da quando la tempesta ha iniziato a colpire il Paese, oltre 880mila persone sono rimaste senza elettricità, soprattutto negli Stati del Tennessee, Texas, Louisiana e Mississippi. Inoltre, più di 10mila voli sono stati cancellati, con ritardi massicci negli aeroporti di Philadelphia, Washington, New York e New Jersey. Secondo i meteorologi, dopo la tempesta le temperature resteranno molto basse, rallentando lo scioglimento di ghiaccio e neve e complicando il ripristino dei servizi.