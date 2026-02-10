Trump valuta nuove armi nucleari e test sotterranei

Il presidente Usa, Donald Trump, valuta di dispiegare ulteriori armi nucleari ed effettuare test sotterranei dopo che è scaduto il trattato New Start con la Russia. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che resta da vedere se le tre grandi potenze nucleari si dirigeranno verso una nuova corsa agli armamenti o se il presidente Trump stia cercando di stimolare i negoziati su un nuovo accordo ora che l’ultimo trattato della Guerra fredda è scaduto.

Il giornale sottolinea che l’ultima volta che gli Stati Uniti hanno condotto un test nucleare è stato nel 1992, anche se Trump ha dichiarato lo scorso anno di voler riprendere le detonazioni “su base paritaria” con Cina e Russia.

Media, Trump in Cina da Xi in prima settimana aprile

Trump si recherà in visita a Pechino nella prima settimana di aprile per un summit atteso da tempo con il presidente cinese Xi Jinping. È quanto riferisce Politico, citando tre fonti vicine al presidente. Trump si era impegnato a visitare la Cina ad aprile dopo un incontro con Xi avvenuto in Corea del Sud lo scorso autunno, ma la Casa Bianca non ha ancora annunciato le date esatte.

La scorsa settimana Trump e Xi hanno parlato al telefono in quello che secondo Politico sembrerebbe essere un confronto preparatorio al viaggio, discutendo di tutto, dalle questioni commerciali ai conflitti esteri.