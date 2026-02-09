Caso Epstein, William e Kate vicini alle vittime: "Sconvolti per il contenuto delle rivelazioni"

I principi William e Kate hanno espresso preoccupazione per le vittime di Jeffrey Epstein e per le “continue rivelazioni” che arrivano dai cosiddetti Epstein Files. L’erede al trono britannico e la moglie hanno pubblicato una dichiarazione, prendendo ancora una volta le distanze dall’ex principe Andrea, coinvolto nello scandalo. Si dicono “sconvolti” dal contenuto di oltre 3 milioni di pagine di documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. E “i loro pensieri rimangono concentrati sulle vittime”. La scorsa settimana il re ha costretto Andrea a lasciare la sua residenza alla Royal Lodge vicino al Castello di Windsor, accelerando un trasferimento in altra sede in attesa della definitiva collocazione in corso di ristrutturazione.