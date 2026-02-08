Crans Montana, incendio al memoriale delle vittime del Constellation: aperta un’inchiesta

Un incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6, presso il memoriale dedicato alle vittime del rogo che in passato aveva colpito il locale Constellation di Crans-Montana. Il memoriale si trova nella Rue Centrale, una delle vie principali della località del Canton Vallese.

A darne notizia è stata la polizia cantonale vallesana, che ha spiegato come l’allarme sia scattato poco dopo l’alba. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme, evitando che l’incendio potesse estendersi alle strutture circostanti o provocare ulteriori danni.

Aperta una indagine

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’operazione di spegnimento si è conclusa in breve tempo e l’area è stata messa in sicurezza. Non si segnalano feriti né intossicati e, al momento, non risultano persone coinvolte nell’episodio. La polizia ha inoltre comunicato che è stata aperta un’indagine per chiarire l’origine del rogo. Gli inquirenti stanno effettuando accertamenti per stabilire se l’incendio sia stato provocato accidentalmente o se vi siano altre cause all’origine dell’episodio.