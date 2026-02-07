Video razzista sugli Obama, Trump: “Non mi scuso, non l’avevo visto tutto”

Donald Trump non chiede scusa per il video razzista che offende l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la first lady Michelle Obama. Nelle immagini, pubblicate sul suo account social Truth, il leader democratico e la moglie vengono rappresentati come scimmie. Un gesto che ha scatenato indignazione e critiche in tutto il mondo e anche lo sdegno degli stessi repubblicani.

Il leader repubblicano ha dichiarato di aver visionato la prima parte del video ma di non aver visto i fotogrammi finali con il contenuto offensivo. Trump poi si è astenuto dal chiedere scusa e ha affermato che le immagini sono state rimosse “non appena ne siamo venuti a conoscenza”, anche se era rimasto sulla sua pagina Truth per circa 12 ore. “Ho visto l’inizio. Era a posto”, ha detto il tycoon come riporta la Cnn.

“Era un post molto forte riguardo alle frodi elettorali. Nessuno sapeva che quella cosa fosse alla fine. Se l’avessero guardato, l’avrebbero vista e probabilmente avrebbero avuto il buon senso di rimuoverla”. Il presidente ha spiegato che, dopo aver visto la prima sezione del video, lo aveva passato a un collaboratore, il quale, a suo dire, avrebbe dovuto guardarlo fino alla fine. “Qualcuno ha sbagliato e ha perso una parte molto piccola”, ha detto il numero uno di Washington che poi si è rifiutato di scusarsi: “Non ho commesso un errore”.