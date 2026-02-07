Ucraina, Zelensky: “Usa vogliono la fine della guerra entro l’estate”. Nuovi blackout dopo raid russi

Gli Stati Uniti hanno dato all’Ucraina e alla Russia tempo fino a giugno per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Se la scadenza di giugno non verrà rispettata, l’amministrazione Trump probabilmente eserciterà pressioni su entrambe le parti affinché la rispettino, ha aggiunto. “Gli americani stanno proponendo di porre fine alla guerra entro l’inizio dell’estate e probabilmente eserciteranno pressioni sulle parti proprio in base a questo calendario”, ha detto Zelensky ai reporter. “Dicono che vogliono fare tutto entro giugno. E faranno di tutto per porre fine alla guerra. E vogliono un calendario chiaro di tutti gli eventi”, ha aggiunto.

Nuovo round di colloqui trilaterali

Zelensky ha detto anche che Washington ha proposto di tenere il prossimo round di colloqui trilaterali con Mosca la prossima settimana in Usa, per la prima volta, probabilmente a Miami. “Abbiamo confermato la nostra partecipazione”, ha aggiunto il leader. La notizia è arrivata dopo i colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, che non hanno prodotto alcuna svolta. La Russia sta esercitando pressioni sull’Ucraina affinché si ritiri dal Donbass, dove i combattimenti rimangono intensi, una condizione che Kiev dice di non voler accettare.

Blackout in Ucraina dopo attacchi russi

Intanto, all’alba, la Russia ha condotto un attacco di massa alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l’Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l’Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5:30, con droni avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nella regione di Ivano-Frankivsk. Il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha lanciato l’allarme per una “nuova minaccia” per la regione, affermando che sono stati rilevati missili nei pressi della vicina regione di Ternopil’. Anche l’Aeronautica Militare ucraina ha riferito che missili si stavano dirigendo verso Leopoli e Ivano-Frankivsk. Secondo i media locali, sono state annunciate interruzioni di corrente di emergenza anche nelle regioni di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk.

Wherever the security situation allows, rescue and repair operations continue at the sites of Russian strikes. Last night's attack involved more than 400 drones and around 40 missiles of various types. The main targets were the energy grid, generation facilities, and distribution… pic.twitter.com/KrFE60Q0xy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2026

Chiusi due aeroporti in Polonia

Le autorità polacche hanno comunicato che gli aeroporti di Rzeszow e Lublino, nella Polonia sudorientale, sono stati sospesi dalle attività a scopo precauzionale a causa degli attacchi russi sul vicino territorio ucraino. Entrambe le città sono vicine al confine con l’Ucraina e Rzeszow è il principale snodo Nato per le forniture di armi all’Ucraina. “Queste azioni sono di natura preventiva e mirano a mettere in sicurezza e proteggere lo spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle regioni minacciate”, ha affermato il Comando operativo delle forze armate polacche sui social. Non si è comunque verificata alcuna violazione dello spazio aereo polacco. Il servizio di tracciamento dei voli FlightRadar24 ha pubblicato su X che la chiusura ha coinvolto aerei della Nato che operavano nella zona.

Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY.



NATO aircraft operating in the area at the moment: https://t.co/XwT8h6HtWA pic.twitter.com/lQ67ti8ysY — Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2026

Kiev: “Senza Starlink offensiva russa sembra rallentare”

Il ritmo dell’offensiva russa in Ucraina sembra rallentare dopo che Elon Musk ha bloccato l’accesso a Starlink. Lo ha detto un comandante dello Stato Maggiore di Kiev al sito di notizie Politico. Le unità russe ora “sono come gattini ciechi”, ha aggiunto.