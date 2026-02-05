Ucraina, Mosca attacca Kiev mentre si attendono sviluppi dal vertice di Abu Dhabi

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, su X ha voluto ringraziare il Consiglio Ue per aver “approvato il quadro giuridico per fornire all’Ucraina un’assistenza finanziaria di 90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027. Ci aspettiamo che anche tutti i passaggi successivi vengano attuati il più rapidamente possibile, poiché questi fondi rappresentano la nostra garanzia di sicurezza finanziaria”. Intanto proseguono gli attacchi di Mosca sulle città ucraine, in attesa degli sviluppi del trilaterale tra Russia, Usa e Ucraina.
“È iniziato il secondo giorno di negoziati ad Abu Dhabi. Lavoriamo con gli stessi formati di ieri: consultazioni trilaterali, lavoro in gruppi e ulteriore sincronizzazione delle posizioni”. È quanto fa sapere in un post su Telegram il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov. Ai negoziati negli Emirati Arabi Uniti, oltre all’Ucraina, partecipano Russia e Stati Uniti.
Sono in corso nuovi attacchi dei russi in diverse parti dell’Ucraina. Esplosioni sono state udite a Kiev. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell’Amministrazione militare regionale di Kiev Timur Tkacenko, spiegando che la capitale è sotto attacco da parte di droni e l’infrastruttura civile è stata colpita in diversi quartieri.