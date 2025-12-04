Ucraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta

La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. “Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi. Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi”, ha detto Putin in un’intervista a India Today. La presa di posizione del leader del Cremlino arriva all’indomani dell’incontro con l’inviato Usa Steve Witkoff, definito “buono” dal presidente Usa Donald Trump. Lo stesso Putin spiega: che i 28 punti del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, precedentemente elaborato, sono ancora attuali e continuano a essere discussi. “Hanno semplicemente diviso questi 28 punti in quattro pacchetti. E hanno proposto di discutere questi quattro pacchetti. Ma in sostanza, sono gli stessi punti”, ha precisato Putin.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato al presidente cinese Xi Jinping che la cooperazione con Pechino sarà “decisiva” nel contesto di una spinta diplomatica volta a coinvolgere la Cina nella pressione sulla Russia affinché accetti un cessate il fuoco con l’Ucraina. Lo ha detto nella visita di Stato di tre giorni di Macron in Cina che segue l’incontro di questa settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta France24 sul sito web. “Dobbiamo continuare a lavorare per la pace e la stabilità nel mondo, in Ucraina e nelle altre regioni colpite dalla guerra”, ha affermato Macron, aggiungendo: “La nostra capacità di lavorare insieme è decisiva”.
Il presidente francese Emmanuel Macron è a Pechino per colloqui di alto livello con il presidente cinese Xi Jinping, con l’obiettivo di convincere la Cina a contribuire a garantire un cessate il fuoco in Ucraina e, al contempo, affrontare le crescenti tensioni commerciali tra l’Europa e la seconda economia mondiale. Lo riporta il sito web di France 24. Macron e sua moglie Brigitte sono stati accolti nella Grande Sala del Popolo.
L’incontro al Cremlino con gli inviati americani Steven Witkoff e Jared Kushner è stato necessario e utile. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a India Today. Putin ha osservato che l’incontro è durato “cinque ore”. “Ma era necessario”, ha aggiunto, “è stato molto utile”. Il leader russo ha precisato che il colloquio è durato molto tempo perché è stato necessario esaminare ogni punto delle proposte di pace.