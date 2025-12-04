Ucraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta

La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. “Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi. Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi”, ha detto Putin in un’intervista a India Today. La presa di posizione del leader del Cremlino arriva all’indomani dell’incontro con l’inviato Usa Steve Witkoff, definito “buono” dal presidente Usa Donald Trump. Lo stesso Putin spiega: che i 28 punti del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, precedentemente elaborato, sono ancora attuali e continuano a essere discussi. “Hanno semplicemente diviso questi 28 punti in quattro pacchetti. E hanno proposto di discutere questi quattro pacchetti. Ma in sostanza, sono gli stessi punti”, ha precisato Putin.

La guerra in Ucraina e la diplomazia – Tutte le notizie di oggi, 4 dicembre Inizio diretta: 04/12/25 08:30 Fine diretta: 04/12/25 23:00