Siria: forze Usa trasferiscono prigionieri Isis in Iraq

Le forze Usa hanno iniziato sabato a trasferire un altro gruppo di detenuti dell’ISIS dalla Siria all’Iraq. Due gruppi di convogli – uno composto da sei autobus e l’altro da cinque – entrambi scortati da veicoli blindati dell’esercito statunitense e accompagnati da veicoli di sicurezza delle SDF.

Il convoglio proveniva da Hasakah ed è entrato a Qamishli prima di dirigersi verso il confine siriano-iracheno. Il numero previsto di arrivi potrebbe superare i 7.000 membri dell’ISIS. Il Centro nazionale per la cooperazione giudiziaria internazionale si occuperà anche di documentare e fornire alle autorità investigative e ai tribunali documenti e prove pre-archiviati.