Usa, Ryan Routh condannato all’ergastolo: tentò di uccidere Donald Trump

Ryan Routh, l’uomo che ha tentato di assassinare il presidente Donald Trump su un campo da golf in Florida nel 2024, è stato condannato all’ergastolo. I pubblici ministeri avevano chiesto l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, sostenendo che Routh non mostra alcun pentimento e non si è mai scusato. Un avvocato della difesa ha invece chiesto 27 anni di carcere, sottolineando che l’uomo sta per compiere 60 anni. A Routh è stata poi inflitta una condanna consecutiva di sette anni per una delle imputazioni legate alle armi da fuoco.

La sentenza era inizialmente prevista per dicembre, ma il giudice distrettuale federale Aileen Cannon ha accettato di rinviarla dopo che Routh ha deciso di farsi assistere da un avvocato durante la fase della condanna, invece di difendersi da solo come aveva fatto per gran parte del processo. L’uomo è stato condannato per aver tentato di assassinare un importante candidato alla presidenza, per l’uso di un’arma da fuoco per commettere un reato, per aggressione a un agente federale, per possesso di un’arma da fuoco da parte di un pregiudicato e per l’uso di un’arma con numero di serie alterato. Secondo i pubblici ministeri, Routh ha trascorso settimane a pianificare l’uccisione di Trump.