Il presunto responsabile si chiama Ryan Wesley Routh. Biden: "Tutte le risorse del Secret Service per proteggere il tycoon"

Si chiama Ryan Wesley Routh, 58 anni, l’uomo che ieri ha attentato alla vita dell’ex presidente americano Donald Trump mentre giocava a golf a Palm Beach. Lo riportano i principali media Usa, secondo cui l’uomo ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e si è trasferito alle Hawaii nel 2018. Per la Cnn, inoltre, Routh è un sostenitore della causa ucraina avendo più volte postato sui suoi profili social commenti sulla guerra, tentando anche di reclutare soldati per Kiev.

Trump a suoi sostenitori: “Sono più determinato che mai”

“La mia determinazione è sempre più forte dopo un altro attentato alla mia vita. Il 5 novembre renderemo l’America ancora grande”, ha fatto sapere il candidato repubblicano alla Casa Bianca in una e-mail inviata ai suoi sostenitori dai responsabili della sua campagna per la rielezione.

Trump: ” Grazie a forze dell’ordine, fiero di essere americano”

“Vorrei ringraziare tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri: è stata sicuramente una giornata interessante! Soprattutto, voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti, lo sceriffo Ric Bradshaw e il suo ufficio di coraggiosi e devoti patrioti, e tutte le forze dell’ordine, per l’incredibile lavoro svolto oggi al Trump International nel tenermi, come 45° presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, al sicuro. Il lavoro svolto è stato assolutamente straordinario. Sono molto orgoglioso di essere americano!”, ha aggiunto il leader repubblicano in un post sul suoi social media Truth.

Biden: “Tutte le risorse del Secret Service per proteggere Trump”

Subito dopo ha parlato anche l’attuale capo dello Stato americano, Joe Biden, che ha dichiarato: “Non c’è posto” per la violenza politica negli Usa. Il numero uno di Washington ha poi ordinato che i servizi segreti abbiano “tutte le risorse” necessarie per proteggere Trump.

Netanyahu: “Scioccato per nuovo attentato contro Trump”

Sono arrivate reazioni da tutto il mondo dopo il secondo tentato assassinio nei confronti del tycoon. “Sono scioccato dal secondo tentativo di assassinio contro” l’ex presidente americano, ha scritto il premier israeliano Benjamin Netanyahu suoi social, aggiungendo di essere “sollevato nello scoprire che anche questo è fallito. Ma non dovremmo affidarci alla fortuna”. “Mia moglie Sara ed io inviamo i nostri migliori auguri a Donald e Melania, auspicando che vengano prese tutte le misure necessarie per sventare in anticipo attacchi così mortali contro un candidato alla presidenza degli Stati Uniti”, ha detto ancora il primo ministro dello Stato ebraico.

