Minneapolis, lo ‘zar dei confini’ annuncia: “Via subito 700 agenti dell’Ice”

I funzionari statali e locali hanno accettato di collaborare consegnando gli immigrati arrestati

Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump a Minneapolis, ha annunciato che 700 agenti dell’immigrazione saranno ritirati immediatamente dal Minnesota. Homan ha addotto come motivazione per il ritiro di 700 dei circa 3mila agenti federali dispiegati in Minnesota il fatto che i funzionari statali e locali hanno accettato di collaborare consegnando gli immigrati arrestati.

“Dato questo aumento di collaborazione senza precedenti, e come risultato della necessità di un minor numero di agenti di pubblica sicurezza per svolgere questo lavoro e di un ambiente più sicuro, annuncio, con effetto immediato, che ritireremo 700 persone a partire da oggi – 700 membri delle forze dell’ordine“, ha dichiarato Homan in conferenza stampa. La scorsa settimana lo zar dei confini aveva dichiarato che le autorità federali avrebbero potuto ridurre il numero di agenti federali presenti in Minnesota, ma solo se i funzionari statali e locali avessero collaborato. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il presidente Usa Donald Trump sembrava aver segnalato la volontà di allentare le tensioni nell’area di Minneapolis.