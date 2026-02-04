Migranti, scontro tra un barcone e la Guardia costiera: almeno 15 morti in Grecia

Almeno 15 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite al largo dell’isola greca di Chio, nell’Egeo orientale dopo una collisione notturna tra una motovedetta della Guardia costiera e un’imbarcazione che trasportava migranti. Le motovedette della Guardia costiera greca e un elicottero stanno setacciando la zona in cerca di possibili dispersi. La maggior parte delle persone a bordo del motoscafo proveniva dall’Afghanistan, hanno riferito le autorità greche. Ventiquattro persone, tra cui 11 bambini, sono state ricoverate nell’ospedale dell’isola di Chio. Il direttore Christos Tsiahris ha detto al quotidiano greco Proto Thema che tre dei feriti sono in gravi condizioni e vengono curati nel reparto di terapia intensiva, mentre 10 bambini di età inferiore ai 15 anni sono stati ricoverati nel reparto pediatrico. Anche due agenti della guardia costiera sono rimasti feriti nella collisione e uno di loro è ancora ricoverato in ospedale.

“Il nostro dolore per la perdita di 15 vite umane a Chio è indescrivibile”, ha detto il ministro degli Affari marittimi Vassilis Kikilias, sotto la cui responsabilità ricade la Guardia costiera. “I contrabbandieri e i trafficanti sono nemici del Paese. Mettono in pericolo vite umane, sia quelle delle persone sfortunate che dei membri della guardia costiera”, ha aggiunto, sostenendo che l’indagine sull’incidente sarà condotta “con trasparenza e professionalità”. I corpi di 11 uomini e tre donne sono stati recuperati dal mare poco dopo la collisione e una donna è morta più tardi in ospedale, ha riferito la guardia costiera. Ma il numero totale delle persone che si trovavano sul motoscafo non è ancora chiaro. Quattro motovedette, due elicotteri e sommozzatori hanno iniziato le ricerche durante la notte. Le ricerche sono proseguite questa mattina con un elicottero e motovedette. I dettagli di ciò che è accaduto esattamente non sono chiari. Secondo una dichiarazione della guardia costiera una delle sue motovedette ha incrociato il motoscafo nella tarda serata di martedì mentre si dirigeva verso Chio senza luci di navigazione accese. Il motoscafo ha rifiutato di fermarsi nonostante i segnali acustici e visivi dell’equipaggio della motovedetta e ha cambiato direzione, entrando in collisione con la motovedetta e capovolgendosi, secondo la dichiarazione. Le foto pubblicate dalla guardia costiera mostrano segni di abrasione sul lato destro della motovedetta. Il resoconto della guardia costiera non ha potuto essere verificato in modo indipendente, riferisce Associated Press. Michalis Giannakos, capo del sindacato dei lavoratori degli ospedali pubblici greci, ha detto martedì notte che il personale dell’ospedale di Chio è stato messo in allerta per gestire l’improvviso afflusso di feriti e morti. Parlando al canale televisivo greco Open TV, Giannakos ha riferito che molti dei feriti hanno avuto bisogno di un intervento chirurgico.

La Grecia è uno dei principali punti di ingresso nell’Unione Europea per le persone in fuga dai conflitti e dalla povertà in Medio Oriente, Africa e Asia, e gli incidenti mortali sono frequenti. Molti intraprendono la breve ma spesso pericolosa traversata dalla costa turca alle vicine isole greche nell’Egeo orientale, spesso su gommoni sovraffollati. Altri utilizzano imbarcazioni ad alta velocità pilotate da trafficanti che li depositano sull’isola e poi tornano in Turchia. Ma l’aumento delle pattuglie e le accuse di respingimenti da parte delle autorità greche hanno ridotto i tentativi di attraversamento. La Grecia, insieme ad altri paesi dell’Unione Europea, ha inasprito le sue norme in materia di migrazione. A dicembre, l’Unione Europea ha riformato il suo sistema di migrazione, semplificando le espulsioni e aumentando i fermi. Da tempo è in corso un acceso dibattito tra i membri dell’Ue sulla migrazione. Da quando, dieci anni fa, si è registrato un aumento dei richiedenti asilo e di altri migranti in Europa, il dibattito pubblico sulla questione è cambiato e i partiti di estrema destra hanno acquisito potere politico. Le politiche migratorie dell’Ue si sono inasprite e il numero dei richiedenti asilo è sceso dai livelli record.

I medici cercano genitori dei bimbi feriti

Il personale medico dell’isola greca di Chio ha raccontato con commozione i frenetici sforzi compiuti per identificare i genitori dei bambini rimasti feriti dopo che una collisione tra una motovedetta della guardia costiera e un motoscafo che trasportava migranti ha causato la morte di almeno 15 persone e il ferimento di una ventina di persone. Le lesioni riportate dai feriti erano principalmente fratture ossee, lesioni traumatiche all’addome e alla testa. Tre persone sono in condizioni gravi nel reparto di terapia intensiva. “Uno dei problemi che abbiamo avuto è stato quello di trovare i genitori” dei bambini, ha detto il pediatra Kirykas Zannikos, cercando di trattenere le lacrime. I bambini avevano un’età compresa tra 1 e 15 anni. Oggi alcuni genitori sono stati individuati tra i feriti, ha detto, tra cui una madre che si trovava in terapia intensiva. Olympia Kouvara, una rappresentante del personale ospedaliero, ha descritto il caso di un bambino che si aggrappava alle braccia di un operatore sanitario mentre il personale cercava di rintracciare i genitori. Nonostante il timore che fossero tra i morti, la madre del bambino è stata successivamente identificata come una delle pazienti del reparto chirurgico. “Ci sono momenti come questi in cui anche noi crolliamo“, ha detto Kouvara al sito web di notizie locali politischios. I medici hanno detto che tutto il personale dell’ospedale, compreso quello amministrativo, si è precipitato martedì sera per dare una mano, mentre il personale di turno lottava con l’improvviso afflusso di feriti e morti.

Due donne incinte hanno subito aborti spontanei

Due donne incinte hanno subito aborti spontanei dopo la collisione avvenuta ieri notte al largo di Chio tra una motovedetta della guardia costiera greca e un motoscafo che trasportava migranti. Ne ha dato notizia il personale sanitario dell’isola.