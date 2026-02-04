Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge 

L’ex principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein, ha lasciato prima del previsto la sua casa di lunga data situata su un terreno di proprietà della corona vicino al castello di Windsor, la Royal Lodge di Windsor, dopo che l’ultima pubblicazione dei documenti dell’indagine Usa ha riacceso le polemiche sulla sua amicizia con l’ex finanziere. Secondo quanto riferito da una persona informata, il 65enne fratello di re Carlo III, ora noto come Andrew Mountbatten-Windsor, ha lasciato la Royal Lodge di Windsor lunedì e ora vive nella tenuta di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, di proprietà personale del re. I media britannici riportano che Mountbatten-Windsor vivrà temporaneamente nel Wood Farm Cottage mentre la sua residenza permanente nella tenuta è in fase di ristrutturazione.

Il trasferimento di Mountbatten-Windsor a Sandringham era stato annunciato a ottobre, quando Carlo gli aveva tolto i titoli reali a causa delle continue rivelazioni sui suoi legami con Epstein, ma l’ex principe avrebbe dovuto rimanere fino alla primavera nel Royal Lodge, dove ha vissuto per più di 20 anni. La partenza anticipata è avvenuta quando la polizia della Thames Valley ha annunciato che stava indagando sulle accuse secondo cui Epstein fece arrivare una seconda donna nel Regno Unito affinché avesse rapporti sessuali con Mountbatten-Windsor. Un avvocato della presunta vittima ha dichiarato alla Bbc che l’incontro sarebbe avvenuto nel 2010 proprio al Royal Lodge. Si tratta di accuse distinte rispetto a quelle mosse da Virginia Giuffre, che denunciò di essere stata portata nel Regno Unito per avere rapporti sessuali con Andrew nel 2001, quando aveva solo 17 anni. Giuffre si è suicidata lo scorso anno.

Mountbatten-Windsor ha ripetutamente negato qualsiasi illecito nella sua relazione con Epstein e non ha risposto pubblicamente alla nuova accusa. Mountbatten-Windsor compare più volte nei 3 milioni di pagine di documenti che il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato venerdì. La corrispondenza fra Epstein e una persona che si ritiene essere Mountbatten-Windsor mostra che Epstein si offre di organizzare un appuntamento fra lui e una donna russa di 26 anni. L’uomo, che firma semplicemente con la lettera ‘A’, suggerisce in seguito che lui ed Epstein cenino a Londra, in un ristorante o a Buckingham Palace. La residenza dell’ex principe a Royal Lodge è stata a lungo oggetto di contesa fra il re e suo fratello. Dopo essere diventato re nel 2022, Carlo ha cercato di costringere il fratello a trasferirsi in una casa più piccola nella tenuta del Castello di Windsor. Mountbatten-Windsor ha rifiutato, citando un contratto di locazione sulla proprietà che scadeva nel 2078, ma la pressione affinché lasciasse il Royal Lodge è diventata molto più forte a ottobre, quando Parlamento e opinione pubblica hanno sollevato polemiche sulle condizioni favorevoli del contratto di locazione di Mountbatten-Windsor per la casa di 30 stanze e la tenuta circostante, gestita dalla Crown Estate. La Crown Estate controlla le proprietà in tutto il Paese che sono tecnicamente di proprietà della monarchia, ma sono gestite a beneficio dei contribuenti britannici. Al contrario, la tenuta di Sandringham nel Norfolk è proprietà personale del re.