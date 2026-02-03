Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare Yemanjá

Migliaia di devoti vestiti con abiti bianchi si sono riuniti su una spiaggia di Rio de Janeiro per offrire preghiere e omaggi a Yemanjá, la dea afro-brasiliana del mare. I fedeli i sono immersi nel mare al suono dei tamburi e degli applausi ritmici e hanno offerto bouquet colorati alla dea che viene celebrata ogni anno il 2 febbraio.

Yemanjá è una figura importante nelle religioni afro-brasiliane del Candomblé e dell’Umbanda, venerata come dea del mare, della maternità e della fertilità. I devoti la onorano con offerte e rituali, cercando protezione e benedizioni.