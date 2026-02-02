Ucraina, Kiev accusa Mosca: “La Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche”

Per la guerra in Ucraina, nuovi negoziati trilaterali ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio. Intanto il Cremlino fa sapere che “Zelensky propone contatti, Putin ha detto che sono possibili a Mosca. Questa rimane la nostra posizione”, lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax. “Restiamo aperti ai negoziati. I lavori sono in corso attraverso gruppi di lavoro. Accogliamo con favore questa iniziativa e siamo pronti a proseguire nell’interesse di una soluzione in Ucraina”. Intanto Kiev accusa Mosca di aver interrotto la cosiddetta ‘tregua energetica‘.

Guerra Russia-Ucraina Inizio diretta: 02/02/26 09:00 Fine diretta: 02/02/26 23:30