lunedì 2 febbraio 2026

Ultima ora

Ucraina, Kiev accusa Mosca: “La Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche”
Esplosioni a Kiev, Ucraina (AP Photo)
LaPresse

Il Cremlino: “Incontro Zelensky-Putin può tenersi solo a Mosca”

Per la guerra in Ucraina, nuovi negoziati trilaterali ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio. Intanto il Cremlino fa sapere che “Zelensky propone contatti, Putin ha detto che sono possibili a Mosca. Questa rimane la nostra posizione”, lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax. “Restiamo aperti ai negoziati. I lavori sono in corso attraverso gruppi di lavoro. Accogliamo con favore questa iniziativa e siamo pronti a proseguire nell’interesse di una soluzione in Ucraina”. Intanto Kiev accusa Mosca di aver interrotto la cosiddetta ‘tregua energetica‘.

Guerra Russia-Ucraina
Inizio diretta: 02/02/26 09:00
Fine diretta: 02/02/26 23:30
Cremlino, nulla da aggiungere su tregua energetica

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto precedentemente affermato in merito alla tregua energetica in Ucraina. “Non ho nulla da aggiungere a quanto vi ho detto nell’ultima conference call, dove abbiamo discusso specificamente del 1° febbraio”, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda se il cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche fosse ancora in vigore o se, come aveva affermato la Russia, fosse scaduto ieri, 1° febbraio. Lo riporta l’agenzia Tass.

Kiev, Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche

 La ‘tregua energetica’ è terminata e la Russia sta nuovamente colpendo le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. I bombardamenti hanno provocato interruzioni di corrente in diverse regioni. Lo ha affermato il viceministro dell’Energia ucraino Artem Nekrasov durante un briefing, come riporta Rbc-Ucraina. “A seguito degli attacchi nemici alle infrastrutture energetiche, gli utenti delle regioni di Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk e Cherkasy sono rimasti senza elettricità”, ha detto, “sono in corso lavori di ripristino presso gli impianti energetici danneggiati a seguito degli attacchi nemici”. “A causa delle difficili condizioni meteorologiche, più di 160 insediamenti nelle regioni di Odessa, Mykolaiv e Kirovohrad rimangono senza elettricità”, ha aggiunto Nekrasov. 

