Ucraina, Kiev accusa Mosca: “La Russia ha ripreso attacchi a infrastrutture energetiche”

Per la guerra in Ucraina, nuovi negoziati trilaterali ad Abu Dhabi il 4 e 5 febbraio. Intanto il Cremlino fa sapere che “Zelensky propone contatti, Putin ha detto che sono possibili a Mosca. Questa rimane la nostra posizione”, lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato da Interfax. “Restiamo aperti ai negoziati. I lavori sono in corso attraverso gruppi di lavoro. Accogliamo con favore questa iniziativa e siamo pronti a proseguire nell’interesse di una soluzione in Ucraina”. Intanto Kiev accusa Mosca di aver interrotto la cosiddetta ‘tregua energetica‘.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere a quanto precedentemente affermato in merito alla tregua energetica in Ucraina. “Non ho nulla da aggiungere a quanto vi ho detto nell’ultima conference call, dove abbiamo discusso specificamente del 1° febbraio”, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda se il cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche fosse ancora in vigore o se, come aveva affermato la Russia, fosse scaduto ieri, 1° febbraio. Lo riporta l’agenzia Tass.
La ‘tregua energetica’ è terminata e la Russia sta nuovamente colpendo le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. I bombardamenti hanno provocato interruzioni di corrente in diverse regioni. Lo ha affermato il viceministro dell’Energia ucraino Artem Nekrasov durante un briefing, come riporta Rbc-Ucraina. “A seguito degli attacchi nemici alle infrastrutture energetiche, gli utenti delle regioni di Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk e Cherkasy sono rimasti senza elettricità”, ha detto, “sono in corso lavori di ripristino presso gli impianti energetici danneggiati a seguito degli attacchi nemici”. “A causa delle difficili condizioni meteorologiche, più di 160 insediamenti nelle regioni di Odessa, Mykolaiv e Kirovohrad rimangono senza elettricità”, ha aggiunto Nekrasov.