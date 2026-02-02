Ucraina, Medvedev: “Vittoria della Russia importante per prevenire nuovi conflitti”

In Russia, due persone sono morte a causa dell’attacco di un drone proveniente dall’Ucraina che ha colpito un’abitazione civile a Stary Oskol, nella regione di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram come riportato dall’agenzia Tass. Ha chiarito che l’impatto del drone su un’abitazione ha innescato un incendio, causando il crollo parziale dell’edificio. I soccorritori hanno recuperato i corpi di due persone. Inoltre, secondo il governatore, l’esplosione di un altro drone ha mandato in frantumi le finestre di oltre 10 appartamenti in tre condomini. Anche un’auto è rimasta danneggiata.

Medvedev: “Vittoria Russia importante per prevenire nuovi conflitti“

Una vittoria militare nell’operazione militare speciale è già visibile sotto diversi aspetti, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev in un’intervista con l’agenzia russa TASS. “È assolutamente chiaro che il fatto di una vittoria militare è molto importante. Ed è visibile sotto diversi aspetti”, ha osservato Medvedev, aggiungendo che vorrebbe che gli obiettivi dell’operazione militare speciale fossero raggiunti il prima possibile. “Vorrei che ciò accadesse il più rapidamente possibile”, ha sottolineato. Allo stesso tempo, ha aggiunto che gli obiettivi dell’operazione militare speciale sono stati inizialmente stabiliti dal presidente russo Vladimir Putin e da allora sono rimasti sostanzialmente invariati. “Gli obiettivi dell’operazione militare speciale sono stati originariamente dichiarati dal presidente del nostro Paese, Vladimir Vladimirovich Putin. Sono rimasti praticamente invariati da allora. Ci sono alcune sfumature, ma nel complesso sono quelli di una volta e rimangono tali”, ha sottolineato Medvedev. L’obiettivo della vittoria della Russia nell’operazione militare speciale include la prevenzione di nuovi conflitti, ha affermato Medvedev. Secondo lui, il fatto di una vittoria militare è molto importante, ma è anche necessario pensare a cosa verrà dopo. “Ma non è meno importante pensare a cosa verrà dopo. Dopotutto, l’obiettivo della vittoria è prevenire nuovi conflitti. Questo è assolutamente ovvio”, ha sottolineato Medvedev.

10 feriti per attacchi russi a Zaporizhzhia

Il 1° febbraio le forze russe hanno effettuato 844 attacchi contro 35 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Dieci persone sono rimaste ferite negli attacchi nemici contro la città di Zaporizhzhia, il distretto di Zaporizhzhia e il distretto di Polohy. Lo ha annunciato su Telegram il governatore regionale di Zaporizhzhia Ivan Fedorov, riferisce Ukrinform. L’esercito russo ha inoltre effettuato un massiccio attacco aereo sulla regione di Cerkasy, con almeno quattro feriti e incendi segnalati nel capoluogo regionale. Ihor Taburets, capo dell’Amministrazione militare regionale di Cerkasy, lo ha dichiarato in un post su Telegram, come riportato sempre da Ukrinform.”Stiamo registrando incidenti di droni nemici in diverse località, anche nel centro regionale. Di conseguenza, sono scoppiati incendi”, si legge nel post.