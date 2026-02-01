Ucraina, due vittime a Dnipro per i raid russi. La premio Nobel: “Non ci si può fidare di Putin”

È di due vittime il bilancio del raid russo avvenuto nella notte su Dnipro, in Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando Oleksandr Ganja, capo dell’amministrazione regionale di Dnipropetrovsk. “L’attacco è avvenuto di notte. È scoppiato un incendio, un’abitazione privata è stata distrutta e altre due sono rimaste danneggiate”, ha scritto Ganja su Telegram.

La premio Nobel Matviichuk: “Non ci si può fidare di Putin”

“Non non ho mai creduto alla tregua di Putin mentre noi congeliamo. Per niente”. Lo dice in una intervista a Repubblica Oleksandra Matviichuk, premio Nobel per la Pace nel 2022 con la sua ong Center for Civil Liberties.”Sinora la Russia ha sempre bombardato esplicitamente 1 civili, senza alcuna pietà. Ricordo le parole di Trump anche in favore dei manifestanti in Iran, e poi invece nulla è stato fatto contro il massacro di decine di migliaia di innocenti. Allo stesso modo, l’anno di negoziati del presidente americano con lo zar stato, dati alla mano, il più mortale per noi ucraini – afferma – Se Putin ha davvero accettato di fermare per qualche giorno la sua furia omicida contro di noi avrà di certo un secondo scopo. Come quello di riorganizzarsi militarmente, o forse è a corto di missili. Appena li riavrà, ricomincerà a bombardarci”.

Sergei Shoigu è in Cina

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, è arrivato in Cina. Durante la sua visita, discuterà della situazione di sicurezza internazionale e regionale con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, Direttore dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio di Sicurezza russo, come riporta la Tass.

Pompeo: “Putin non ha dato segni di volere la pace“

“Oggi non vedo prove che Mosca voglia la pace e la fine del conflitto se non nei termini che ha cercato di ottenere attraverso la guerra di aggressione. Putin non è stato capace di prendere quel che voleva militarmente, perché darglielo al tavolo negoziale”. Lo dice in una intervista a La Stampa Mike Pompeo, ex segretario di Stato americano. “La questione dei territori è sicuramente un tema centrale, ma il nodo è più complesso. Putin non ha mostrato alcuna intenzione di chiudere il conflitto e gli ucraini sono senza le garanzie di sicurezza”, afferma. “Sono stato un critico di Biden e ora lo sono di Trump per la stessa ragione. L’Amministrazione democratica ha sbagliato. La gente ha dimenticato e attribuisce la colpa di ogni cosa a Trump. Capisco, ma mi sembra sciocco e immaturo. È un dato di fatto che Putin non ha invaso l’Ucraina sotto gli occhi di Trump, l’ha fatto una prima volta quando c’era Obama prendendosi la Crimea e poi si è ripetuto con Biden nello Studio Ovale – aggiunge – Dopo l’invasione, Biden non ha fatto nulla di forte: ha stanziato risorse appena sufficienti per impedire l’avanzata della Russia e per non favorire la vittoria degli europei. Si è rifiutato di dare copertura aerea e poi ha imposto una serie di linee rosse. Per esempio ha vietato agli ucraini di colpire obiettivi di Putin nel cuore del territorio russo così da spingere Putin ad arretrare. E questo atteggiamento l’abbiamo visto nel primo anno di governo Trump”.