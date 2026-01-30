Ucraina, droni su Kiev dopo la tregua annunciata da Trump – La diretta

Vladimir Putin avrebbe accettato di non bombardare l’Ucraina per una settimana a causa delle rigide temperature invernali. Lo ha riferito Donald Trump giovedì sera. “Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana” e il leader russo “ha accettato di farlo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca.

Subito dopo sono arrivati i ringraziamenti da parte di Volodymyr Zelensky per “l’importante dichiarazione sulla possibilità di garantire la sicurezza di Kiev e di altre città ucraine durante questo rigido periodo invernale”, ha scritto il numero uno di Kiev su X. Eppure nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca. L’aeronautica di Kiev ha fatto sapere che il territorio ucraino è stato colpito da un missile balistico Iskander-M e 111 droni, di questi 80 sono stati neutralizzati.

We are communicating with our partners – with the American side – about truly effective formats and truly necessary results.



Ukraine is ready for meetings, Ukraine is ready for decisions, and we expect our partners to be able to act as effectively as possible – in Europe, in… pic.twitter.com/vmvVIK52rs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026