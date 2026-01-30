Ucraina, droni su Kiev dopo la tregua annunciata da Trump – La diretta

Vladimir Putin avrebbe accettato di non bombardare l’Ucraina per una settimana a causa delle rigide temperature invernali. Lo ha riferito Donald Trump giovedì sera. “Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana” e il leader russo “ha accettato di farlo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca.
Subito dopo sono arrivati i ringraziamenti da parte di Volodymyr Zelensky per “l’importante dichiarazione sulla possibilità di garantire la sicurezza di Kiev e di altre città ucraine durante questo rigido periodo invernale”, ha scritto il numero uno di Kiev su X. Eppure nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca. L’aeronautica di Kiev ha fatto sapere che il territorio ucraino è stato colpito da un missile balistico Iskander-M e 111 droni, di questi 80 sono stati neutralizzati.
Nel corso di una conferenza stampa a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha sospeso gli scambi di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. “I russi hanno bloccato il processo. Non sono particolarmente interessati allo scambio di persone, perché ritengono che non porti loro nulla”, le sue parole riportate dai media di Kiev.
“Per me è impossibile incontrare Putin a Mosca. Sarebbe come incontrare Putin a Kiev. Lo inviterò pubblicamente, se oserà, ovviamente”. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
A Kiev ancora 378 edifici sono senza riscaldamento dopo il massiccio attacco russo avvenuto nella notte del 24 gennaio. Lo ha reso noto il sindaco della capitale Ucraina, Vitali Klitschko su Telegram. La maggior parte di loro si trova nella zona residenziale di Troyeshchyna.
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 18 droni ucraini in Russia durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Sette di questi droni sono stati abbattuti sul territorio della regione di Bryansk, cinque sul territorio della Repubblica di Crimea, sue sul Mar Nero, due sul territorio della regione di Rostov, uno nella regione di Astrakhan e un altro in quella di Kursk.