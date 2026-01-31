Venezuela, Rodriguez annuncia amnistia per i prigionieri politici

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un’amnistia generale per i prigionieri politici incarcerati. Lo riporta El Pais che scrive che Rodrìguez ne ha parlato a un evento chiuso alla stampa presso la Corte Suprema di Giustizia, dichiarando: “Annuncio una legge di amnistia generale e chiedo che questa legge venga presentata all’Assemblea Nazionale per promuovere la convivenza in Venezuela”. Il provvedimento potrebbe riguardare centinaia di prigionieri politici ancora detenuti nelle carceri venezuelane. La misura mira a concedere l’amnistia e a cancellare le accuse contro coloro che sono stati rilasciati.

Quasi un mese fa la cattura di Maduro

L’annuncio, come ricorda El Pais, arriva quasi a un mese dalla cattura da parte delle forze statunitensi di Nicolás Maduro il 3 gennaio. Da allora, secondo il regime chavista, sono stati rilasciati più di 600 prigionieri, 302 secondo i loro sostenitori. “Vengo in quest’Aula come presidente, ma anche come avvocato”, ha detto Rodríguez, secondo quanto riportato da chi l’ha ascoltata. “Mio padre è stato imprigionato ed è morto a causa delle torture. Credo nella Costituzione, nella sovranità nazionale e nella giustizia per il popolo venezuelano. Abbiamo bisogno di più giustizia, con una maggiore tutela legale”, ha continuato, ricordando suo padre, un leader socialista che fu arrestato per il suo coinvolgimento nel rapimento dell’imprenditore americano William Niehous nel 1976 e morì in custodia della polizia. La presidente ad interim ha anche annunciato che El Helicoide, la temuta prigione simbolo della repressione del regime, sarà trasformata in un centro sociale e sportivo per la comunità.