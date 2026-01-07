Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna a Minneapolis

Un agente federale ha sparato e ucciso un’automobilista di Minneapolis che, secondo le autorità, avrebbe tentato di investire degli agenti durante un’operazione di contrasto all’immigrazione. Secondo quanto riferito da una portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, l’agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha sparato alla donna all’interno della sua auto in un quartiere residenziale della città. Una grande folla di manifestanti si è radunata sul luogo della sparatoria, esprimendo la propria rabbia contro gli agenti locali e federali presenti, tra cui Gregory Bovino, un alto funzionario della Customs and Border Protection, già protagonista di operazioni simili a Los Angeles, Chicago e altrove. “Vergogna! Vergogna! Vergogna!” e “Ice fuori dal Minnesota!” hanno gridato a gran voce da dietro il cordone di polizia i manifestanti. Dopo la sparatoria, il sindaco Jacob Frey ha dichiarato che gli agenti dell’immigrazione stanno “causando il caos nella nostra città”. La zona in cui è avvenuta la sparatoria è un quartiere modesto a sud del centro di Minneapolis, a pochi isolati da alcuni dei più antichi mercati di immigrati della zona e a un chilometro e mezzo dal luogo in cui George Floyd venne ucciso dalla polizia nel 2020.

Sindaco Minneapolis smentisce ricostruzione Ice: “Ve ne dovete andare“

Il sindaco di Minneapolis, il democratico Jacob Frey, ha smentito la ricostruzione fornita dal dipartimento della Sicurezza interna dell’incidente nel quale un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha sparato e ucciso una donna, mentre un gruppo di persone cercava di bloccare un’operazione anti immigrazione delle forze dell’ordine. “Un agente dell’Ice, temendo per la propria vita, per la vita dei suoi colleghi e per la sicurezza del pubblico, ha sparato colpi a scopo difensivo”, ha scritto su un social media la portavoce del dipartimento, Tricia McLaughlin, affermando che la donna aveva tentato di investire un agente. “Dopo aver visto il video, voglio dire a tutti, senza mezzi termini, che è una sciocchezza”, ha detto Frey. “Si tratta di un agente che ha abusato del suo potere in modo sconsiderato, causando la morte di una persona”, ha affermato in riferimento a un filmato dell’incidente circolato sui social media. “C’è poco che io possa dire per migliorare questa situazione, ma ho un messaggio per la nostra comunità, per la nostra città e un messaggio per l’Ice: andatevene da Minneapolis”, ha affermato il sindaco.

Trump: “Agente Ice ha sparato per legittima difesa”

L’agente dell’Ice che a Minneapolis ha sparato e ucciso un’automobilista lo ha fatto per “legittima difesa”. Lo scrive Donald Trump in un post su Truth nel quale afferma di avere visto il video che documenta la “scena orribile”. Per il presidente Usa, “la donna alla guida dell’auto si è comportata in modo estremamente disordinato, opponendo resistenza e ostacolando gli agenti, per poi investire violentemente, intenzionalmente e con cattiveria l’agente dell’Ice, che sembra averle sparato per legittima difesa. Basandosi sul video allegato, è difficile credere che l’agente sia ancora vivo, ma ora si sta riprendendo in ospedale”. Pur essendo la situazione “sotto indagine”, a per Trump “la ragione per cui accadono questi incidenti è che la sinistra radicale minaccia, aggredisce e prende di mira quotidianamente i nostri agenti delle forze dell’ordine e gli agenti dell’Ice”, quando “loro stanno semplicemente cercando di fare il loro lavoro per rendere l’America sicura”.