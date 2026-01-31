Italia-Russia, ambasciatore a Roma: “Auspico riallacciamento dei rapporti”

“In Occidente ci sono partiti come il vostro che giudicano con obiettività le trasformazioni in atto. Sono certo che il vostro operato, volto alla tutela della sovranità nazionale e dei valori morali, troverà un consenso significativo che possa restituire all’Italia buonsenso, pragmatismo e senso di responsabilità, tale da portare la linea di politica estera italiana verso un riallacciamento dei rapporti con la Federazione russa”. Lo ha affermato l’ambasciatore della Federazione russa in Italia, Alexey Paramonov, intervenendo al Congresso di Democrazia sovrana popolare all’Hotel Ergife a Roma.