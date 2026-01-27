Minneapolis, Melania Trump lancia appello all'unità: "Proteste siano pacifiche"

La first lady americana Melania Trump ha lanciato un appello all’unità nazionale, mentre la tensione resta alta in seguito all’uccisione di due civili da parte degli agenti federali dell’ICE a Minneapolis. “Dobbiamo unirci – ha detto durante un’intervista esclusiva a ‘Fox & Friends’ – so che mio marito, il presidente, ha avuto una bella telefonata con il governatore Tim Walz e il sindaco Jacob Frey. Stanno lavorando insieme per rendere la situazione pacifica e senza rivolte”. “Sono contrario alla violenza, quindi, per favore, se protestate, protestate in pace“, ha aggiunto Melania Trump.