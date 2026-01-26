Texas, a Denton gli abitanti si divertono sulla neve con slitte improvvisate

Una massiccia tempesta invernale ha scaricato sabbia ghiacciata, pioggia gelata e neve su gran parte degli Stati Uniti, portando temperature sotto lo zero e bloccando il traffico aereo e stradale. Nonostante i disagi, a Denton, nel Texas, alcuni abitanti hanno trovato il tempo di divertirsi sotto la neve. Un video mostra uno sciatore e due persone trainate su una slitta sulla neve da un camion, offrendo un esempio di “audace divertimento invernale” nonostante il freddo glaciale. Si prevede che ghiaccio e nevicate continuino nelle prossime in gran parte del Paese.