Minneapolis, Salman Rushdie: "Le bugie raccontate hanno trovato un pubblico"

Lo scrittore Salman Rushdie, a margine del Sundance Film Festival, ha parlato della delicata situazione a Minneapolis e, più in generale, sulla gestione della sicurezza dell’amministrazione Trump. “Uno dei motivi del successo dell’autoritarismo è che le bugie che sono state raccontate hanno trovato un pubblico. Hanno raccontato le loro storie, che hanno trovato orecchie disposte ad ascoltarle. Noi siamo i custodi della storia ed è nostro compito raccontare storie migliori. Quindi – ha concluso lo scrittore – penso che siamo tutti sulla stessa barca. Dobbiamo discuterne, superarlo e lasciarcelo alle spalle, speriamo molto presto”.