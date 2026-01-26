Minneapolis, nuove proteste per l'omicidio di Alex Pretti

Centinaia di persone si sono radunate di nuovo a Minneapolis chiedendo agli agenti della U.S. Customs and Border Protection e dell’Immigration and Customs Enforcement di lasciare le Twin Cities dopo che un agente federale ha sparato al 37enne Alex Pretti, uccidendolo, durante un’operazione di controllo sull’immigrazione. Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso da un agente della Border Patrol la mattina di sabato 24 gennaio. Cartelli esposti chiedevano “Giustizia per Alex“, mentre i manifestanti hanno scandito “ICE fuori dal Minnesota”.