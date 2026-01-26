Grecia, incendio in una fabbrica di biscotti: morti quattro dipendenti

Esplosione nella notte nella cittadina greca di Trikala, a circa 320 chilometri da Atene, in Grecia. Una fabbrica di biscotti, la Violanta, è andata a fuoco provocando la morte di almeno quattro dipendenti. Altre sette persone, compreso un vigile del fuoco arrivato sul posto per domare le fiamme dell’incendio, sono state coinvolte nell’onda d’urto e sono al momento ricoverate. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dei fatti, ma chi indaga ritiene che le fiamme possano essere state innescate dai forni dell’impianto. Ci sono volute ore per spegnere l’incendio: solo quando il fuoco è stato domato, sono stati recuperati i corpi delle vittime.