Filippine, affonda traghetto con 350 passeggeri: almeno 15 morti

Almeno 15 persone sono morte dopo che un traghetto con a bordo oltre 350 passeggeri e membri dell’equipaggio è affondato nelle acque al largo della costa meridionale delle Filippine.

Le squadre di ricerca hanno tratto in salvo 316 persone a bordo della MV Trisha Kerstin 3, ma almeno 28 persone risultano ancora disperse.

La nave, che trasportava sia merci che passeggeri, era in viaggio dalla terraferma meridionale del Paese, Mindanao, verso l’isola di Jolo, più a sud-ovest, quando ha lanciato una richiesta di soccorso alle 1.50 ora locale.

Le autorità affermano che stanno indagando sulle cause dell’affondamento. Le Filippine, un arcipelago di 7.100 isole, hanno una lunga storia di disastri marittimi che hanno coinvolto traghetti interinsulari.