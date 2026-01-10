Filippine, valanga in una discarica: le ricerche dei dispersi

Proseguono le ricerche dei 30 lavoratori dispersi nel crollo in una discarica avvenuto nel villaggio di Binaliw, nella città di Cebu, nelle Filippine. Secondo le autorità, una valanga di rifiuti e detriti ha seppellito e ucciso almeno quattro persone. Dodici lavoratori sono stati salvati. I quattro morti, tra cui un ingegnere e un’impiegata, erano tutti dipendenti dell’impianto di gestione dei rifiuti, che conta 110 lavoratori, secondo il sindaco e la polizia. Ancora da chiarire le cause del crollo.