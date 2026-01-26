Brasilia, un fulmine colpisce una manifestazione pro-Bolsonaro: decine di feriti

Decine di persone sono rimaste ferite dopo che un fulmine ha colpito un’area di Brasilia dove i sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si erano riuniti per una manifestazione a sostegno dell’ex leader. Secondo i vigili del fuoco, almeno 89 persone hanno ricevuto cure mediche e 47 sono state trasportate in ospedale, di cui otto in gravi condizioni.

Migliaia di persone si erano radunate con ombrelli e poncho sotto una pioggia battente quando il fulmine ha colpito. Alcuni manifestanti che avevano le mani sulle barriere protettive hanno riportato ustioni, mentre altri sono caduti e hanno battuto la testa a terra. L’evento, organizzato dal deputato federale Nikolas Ferreira, ha attirato sostenitori che chiedevano il rilascio di Bolsonaro dalla prigione, dove sta scontando una pena detentiva di 27 anni per aver guidato un tentativo di colpo di stato.