Russia, attacco massiccio di Kiev su Belgorod. Peskov: “Non dobbiamo piegarci a Trump”

Parlando dei metodi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere i problemi con la forza, il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha osservato che coloro che ora soccombono a questa pressione “continueranno a piegarsi”. “La cosa principale è che non lo facciamo”, ha detto Peskov in un’intervista a Rossiya 1, citata da Ria Novosti. Peskov ha poi definito “un politico esperto” lo stesso presidente Usa “che basa il suo approccio sui principi del business: un business duro e spietato”. “I metodi a cui ricorre – ha aggiunto Peskov – non sono del tutto in linea con il nostro approccio a un mondo multipolare“.

Bombardamento di Kiev su Belgorod

Secondo quanto dichiarato dal governatore dell’oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, la scorsa notte ha visto il bombardamento più massiccio della città di Belgorod dall’inizio della guerra, per quanto non siano al momento registrate vittime, ma unicamente danni alle infrastrutture energetiche. Gladkov ha aggiunto inoltre che un edificio ha preso fuoco e che i detriti caduti hanno provocato un incendio in un parco cittadino

Mosca: distrutto sito di lancio droni ucraini a Cernihiv

Un sito di lancio e diversi punti di schieramento di droni d’attacco delle Forze Armate ucraine sarebbero stati distrutti nella regione di Cernihiv, nel nord dell’Ucraina, da dove venivano condotti attacchi contro il territorio russo. Lo hanno riferito alle agenzie di stampa russe fonti delle forze di sicurezza, citate dalla Tass. Secondo quanto dichiarato, “nella regione di Cernihiv un complesso attacco incendiario ha distrutto la rampa di lancio e i punti di schieramento degli equipaggi di droni da attacco a lungo raggio del 433° Battaglione separato di sistemi senza pilota delle Forze Armate ucraine”. Dallo stesso sito, ha aggiunto la fonte, “il nemico lanciava attacchi sul territorio russo”.