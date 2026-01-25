Londra, protesta in supporto attivista pro-palestinese Umer Khalid: 86 arresti

La polizia di Londra ha arrestato 86 persone sabato sera per “violazione di proprietà” durante una manifestazione davanti al carcere HMP Wormwood Scrubs, a nord-ovest della capitale britannica. I manifestanti, che sostengono l’attivista Umer Khalid, sono stati fermati dalla Metropolitan Police: Khalid è accusato, insieme ad altri membri del gruppo Palestine Action, di aver sabotato una base della RAF nel giugno 2025 per protestare contro il supporto britannico a Israele. In prigione dal suo arresto, Khalid è in sciopero della fame dal novembre 2025.