Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti. Ira di Meloni che richiama l’ambasciatore italiano in Svizzera

Nella giornata in cui due giovani, coinvolti nell’incendio del ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, vengono dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, il proprietario del locale teatro della strage di Capodanno costata la vita a 40 persone, fra cui sei cittadini italiani, e con oltre 100 feriti. L’uomo lascerà il penitenziario nelle prossime ore dopo che è stata pagata la cauzione di 200 mila franchi (circa 215mila euro). Per lui – viene spiegato – ci saranno comunque misure cautelari alternative volte a evitare il pericolo di fuga come l’obbligo di firma e il ritiro dei documenti.

Meloni “indignata”

Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica, era in custodia dal 9 gennaio scorso. Una decisione che è stata fortemente stigmatizzata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che si è detta “indignata” e ha parlato di “oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari”. La premier ha fatto sapere che il governo “chiederà conto” alle autorità svizzere di quanto accaduto.

“Ci sarà un processo dove ci sarà da vedere tutto ma la scarcerazione dopo un fatto così clamoroso è una decisione che lascia molto a desiderare”, le ha fatto eco il ministro degli Esteri, Antonio Tajani parlando di una scelta che “non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il popolo italiano”. “Ci sono delle evidenze – ha aggiunto il titolare della Farnesina – le porte di sicurezza erano chiuse, quindi ci sono delle responsabilità che neanche devono essere poi dimostrate”.

Richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera

Meloni e Tajani intanto hanno disposto il richiamo a Roma dell’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, per definire le ulteriori azioni da intraprendere in relazione alla decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti dopo la tragedia di Crans-Montana. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Premier e vicepremier poi hanno dato istruzione a Cornado di prendere contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la “viva indignazione” del governo e dell’Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, “nonostante l’estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l’evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico”. Lo rende noto Palazzo Chigi.

“Una decisione che rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale. L’Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie”.

Non ci sarà un procuratore straordinario a Crans-Montana

Intanto dalla Svizzera le autorità hanno fatto sapere che non ci sarà un procuratore straordinario per indagare sulla tragedia. La procura ha spiegato che “l’ufficio centrale del pubblico ministero del Canton Vallese a cui è stato affidato il fascicolo, è competente in materia di casi di particolare importanza, in particolare i reati relativi a eventi di grande rilevanza o straordinari con un forte impatto mediatico”.

Gli appelli social

Sui social infine circolano appelli che invitano le giovani donne a donare i capelli per realizzare parrucche per le vittime dell’incendio. Molti parrucchieri della zona hanno aderito alla campagna dal motto: ‘Tu doni i tuoi capelli, noi offriamo i nostri servizi’, ovvero taglio e piega gratuita.