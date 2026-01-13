Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana

Si chiamava Cyane Panine e aveva 24 anni la cameriera del bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera che, sulle spalle di un altro dipendente e con in mano una bottiglia con sopra una fontana pirotecnica, avrebbe innescato il rogo di Capodanno in cui almeno 40 persone tra cui sei italiani hanno perso la vita. A identificarla sono stati i proprietari del bar, Jacques e Jessica Moretti, nei loro interrogatori con le autorità giudiziarie elvetiche. La giovane, anche lei deceduta nell’incendio, era fidanzata con uno chef di un altro ristorante della coppia ed era molto legata ai Moretti.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Voici la photo prise JUSTE AVANT le déclenchement de l’incendie, survenu dans un bar à Crans-Montana, qui a coûté la vie à au moins 40 personnes et fait plus de 115 blessés, pour la plupart grièvement.



On y voit une serveuse portée sur des épaules,…

Il racconto dei coniugi Moretti

Jacques ha raccontato di essersi precipitato al bar Le Constellation dopo che la moglie lo aveva informato dell’incendio all’1.35. “Quando sono arrivato, ho visto già le luci blu lampeggianti e c’era molta gente fuori”, ha detto agli inquirenti. Insieme al fidanzato della cameriera, Moretti ha tentato di entrare nel locale dall’ingresso principale, ma senza riuscirsi a causa del fumo troppo denso. Sono riusciti a entrare solo da una porta di servizio che era chiusa dall’interno. Moretti ha affermato di non saperne spiegare il motivo. Dietro la porta, i due uomini hanno trovato diverse persone distese immobili a terra, tra cui la 24enne. “Abbiamo cercato di rianimarla per oltre un’ora, finché i paramedici non ci hanno detto che era troppo tardi”, ha raccontato Moretti. “Era come una nuora per noi, come una sorellina. Ha trascorso il Natale con noi. Sono devastata“, ha aggiunto Jessica.